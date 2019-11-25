Кабинет министров отменил обязательное требование при получение ученой степени - печатать объявления о защите диссертаций в "официальном печатном издании МОН".

Соответствующие изменения в Порядок присуждения научных степеней были внесены правительственным постановлением №943, пишет Юрлига.

Так, со дня вступления в силу соответствующего постановления КМУ ученые больше не должны будут печатать объявления о защите диссертаций в печатном издании МОН - только на его официальном веб-сайте, а сами диссертации в Министерство будут направлять в электронном, а не печатном виде.

"Для нас эти изменения очень важны, они - только один из многих шагов навстречу ученым для облегчения их работы в Украине. Это ненормально, когда в нашей стране существуют такие искусственные ограничения, как обязательная публикация объявления о защите диссертации в спецвыпуске газеты "Освіта України". Фактически, это было выкачиванием денег из наших ученых, которым государство и так не дает достаточно ресурсов. Теперь все будет делаться бесплатно и прозрачно - через публикацию объявления на сайте МОН. Также мы продолжаем войну с кипами бумаг, которые по разным причинам направляют в МОН. Теперь к нам не будут направлять бумажные экземпляры диссертаций - только электронные. Это должно значительно облегчить и несколько удешевить процесс", - указала Министр образования и науки Анна Новосад.

Согласно изменениям специализированный ученый совет в месячный срок после защиты диссертации будет направлять:

государственному научному учреждению "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" электронный экземпляр диссертации и предоставлять в электронном виде информацию для формирования учетной карточки диссертации;

МОН электронный экземпляр диссертации вместе с аттестационным делом соискателя научной степени, которое оформляется согласно требованиям, установленным МОН.

Второй экземпляр аттестационного дела соискателя научной степени будет храниться в специализированном ученом совете в течение 10 лет.

Также была обновлена терминология Порядка.

Ранее министр образования Новосад призвала сокращать ВУЗы в Украине.

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