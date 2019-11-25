Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру накануне выездного поединка в предпоследнем, 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити" отметил, что "горняки" будут пытаться показать свой футбол и не собираются играть от обороны.

Об этом Каштру заявил в понедельник на предматчевой пресс-конференции в Манчестере, сообщает Укринформ.

"Когда встречаются две команды, каждый тренер придерживается своей тактики и стиля. Мы проанализировали игру с "Манчестер Сити" в Харькове. Процентное соотношение владения мячом было 55 на 45. И за эти 55 процентов "Манчестер Сити" создал больше моментов, чем мы. Поэтому постараемся показать наш футбол и не собираемся играть от обороны. мы ехали зная, что будет сложно, но искать пути к воротам "Манчестер Сити", - подчеркнул наставник "оранжево-черных".

При этом португальский специалист сообщил, что "Шахтеру" в Манчестере не поможет Тайсон.

"Эта игра будет требовательной. Нам важно рассчитывать на всех игроков. Тайсон не приехал из-за травмы. Но нам нужно сконцентрироваться на тех игроках, которые смогут играть. Мы стараемся оставаться самими собой. Команда играла всегда тактически одинаково. Мы не будем менять тактику. Важно сохранять наш ДНК и не сворачивать с нашего пути", - сказал Каштру.

Напомним, что матч между Шахтером и Мансити, который состоится во вторник, 26 ноября, будет судить "несчастливый" для Украины рефери.

Добавим, что аргентинский бомбардир "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не сыграет с "Шахтером".