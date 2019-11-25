Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Одновременно с этим Зеленский подчеркнул важность возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые были на борту украинских судов.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕвроСоюз.

Напомним, 20 ноября украинские корабли, которые вернула Россия, уже прибыли в гавань Очакова. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в среду вечером в Очаков, чтобы осмотреть три корабля Военно-морских сил Украины, буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые вернулись на родину после годичного "плена" в России. Там он заявил, что Украина попросит Россию вернуть все, что было снято с вернувшихся украинских кораблей.

Ранее в ВМС сообщили, что захваченные Россией украинские судна в Керченском проливе находятся в ужасном состоянии и не могут идти своим ходом. По данным военных, с них сняли даже плафоны, розетки и унитазы.