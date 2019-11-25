Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.

Как сообщает The New York Times, запрет предлагается распространить на четыре года.

Если исполком WADA поддержит рекомендацию, сборная России пропустит Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал позволить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна, сказано в отчете комитета, на который ссылается NYT.

Исполком WADA рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании, которое пройдет в Париже.

До этого комитет WADA рекомендовал признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует стандартам антидопингового кодекса. Такую рекомендацию дали из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, чтобы скрыть провальные допинг-тесты российских спортсменов.

Напомним, что стало известно, что WADA может лишить Россию участия в Евро-2020 и отобрать у Петербурга матчи турнира.

Также мы писали о том, что новый глава WADA Банька анонсировал жесткую реакцию на манипуляции России с допинг-пробами.