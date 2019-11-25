На торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель произошел конфликтный разговор, который характеризует отношения двух лидеров. Об этом пишет The New York Times.

"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике. Но я устала собирать осколки. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю", - сказала Меркель.

Макрон в свою очередь ответил ей, что не может приехать на саммит НАТО в Лондоне и делать вид, что ничего не происходит. Речь шла прежде всего о его отношении к действиям Турции и США в Сирии.

Ранее в начале ноября в интервью The Economist Макрон констатировал "смерть мозга" НАТО.

В ответ Меркель назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.