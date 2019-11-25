Бывший наставник футбольной сборной Украины Йожеф Сабо сравнил нынешнюю команду Шевченко с Россией. Об этом передает Footboom.

По его мнению, на сегодняшний день подопечные Андрея Шевченко превосходят соперников из сборной России.

"Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", - заявил Сабо.

Как сообщала "Страна", Андрей Пятов стал лучшим вратарем квалификации Евро-2020. На втором месте оказался вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, у которого столько же баллов, как и у Пятова. Однако он провел на одну игру меньше и пропустил на один гол больше. Закрывает тройку лидеров вратарь Англии Джордан Пикфорд с 301 баллом.

Напомним перечень потенциальных соперников сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.