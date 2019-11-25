Супруга президента Украины Елена Зеленская решила отдать на аукцион скандальное желтое платье, в котором она приехала на интронизацию японского императора Нарухито в Токио в прошлом месяце.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в понедельник, 25 ноября.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю ее как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner – команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко", - написала она.

Скриншот: Instagram/olenazelenska_official

Как писала "Страна", желтое платье первой леди в соцсетях назвали "смертельной обидой" для японского императора.

Как известно, для японцев желтый – это цвет золота, символ солнца и божественной власти. Также есть формулировка, что "этот цвет обозначает солнечный свет и природу в Японии. Это популярный цвет во флоре, искусстве, одежде и садоводстве. На дальнем востоке Японии люди считают желтый цвет священным, а на западе он обозначает измену или предательство".

Также мы писали, что в Украине обсуждают неоднозначный наряд Елены Зеленской на интронизации императора Японии.