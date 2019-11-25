Служебную собаку по кличке Конан, которая сыграла ключевую роль в операции по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, принял в понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

"Эта собака невероятная", - заявил президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома во время встречи с Конаном. "Никто не будет связываться с Конаном", - добавил он, назвав собаку "крепким орешком". Отмечается, что президент вручил Конану медаль и грамоту за героическую службу.

Президент также встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади.

Собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названая в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации аль-Багдади, однако к настоящему моменту поправилась.

Трамп в конце октября объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и приложит усилия для уничтожения и этих боевиков.

Напомним, что Трамп сообщил о смерти "правой руки" ликвидированного лидера ИГИЛ.

Также мы писали о том, что после ликвидации аль-Багдади США созвали саммит коалиции против ИГИЛ.