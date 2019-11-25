В Славянском горрайонном суде отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве наркозависимой жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Постановлением Славянского горрайонного суда удовлетворено ходатайство Славянской местной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 53-летнему мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 19 ноября 2019 года, примерно в 20:30, между парой произошла ссора. Она находилась на учете в наркологическом диспансере и у которой по этой причине год назад Службой по делам детей были изъяты 2-летняя дочь и 3-летний сын.

Жена вернулась домой в состоянии сильного наркотического опьянения, что не понравилось ее мужу, и он, также будучи нетрезвым, схватил кухонный нож и нанес им 38-летней женщине 5 ударов в бедро, вызвав колото-резаные ранения с повреждением крупного кровеносного сосуда. Потерпевшая вылезла из дома через окно и от острой кровопотери умерла во дворе.

Ему сообщено о подозрении в совершении указанного особо тяжкого преступления и отправлен в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", в городе Днепр сожитель убил сожительницу после распития алкоголя. Ему не понравилось, что женщина много выпила и между ними возникла ссора, закончившаяся убийством.

Ранее стало известно, что в Голосеевском районе женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила собутыльника бутылкой по голове, в результате чего он умер.