В Германии сообщили о проведении расследования была ли связана гибель 18 морских свиней в Балтийском море с операцией по разминированию. Об этом сообщает AP.

Представитель Министерства обороны Германии заявил в понедельник, что до сих пор не установлена прямая связь между обезвреживанием 42 мин времен Второй мировой войны и гибелью морских млекопитающих, которые находятся под угрозой исчезновения. Представитель Минобороны сказал, что если связь будет найдена "нам, очевидно, будет очень жаль".

Мины были обезврежены в августе во время маневров НАТО, после предупреждения гражданских органов власти о том, что они становятся все более опасными со временем.

Представитель министерства окружающей среды Стефан Габриэль Хауфе заявил, что взрыв произошел в морском заповеднике и что морские свиньи в Балтийском море пользуются "особо строгой защитой."

"Я ожидаю, что Аннегрет Крамп-Карренбауер (министр обороны Германии – Ред.) наконец-то обратит внимание на международный статус защиты морских свиней и воздержится от подрыва боеприпасов", - сказал представитель "зеленых" Ян Филипп Альбрехт.

Напомним, что в природе осталось меньше двух десятков уникальных калифорнийских морских свиней.

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