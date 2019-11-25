На Донбассе состоялись учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск вооруженных сил Украины в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе, целью проведения маневров является "поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага".

"Выполнив все необходимые маневры, украинские военные обезвреживают врага", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что учения прошли успешно, военные выполнили поставленные перед ними задачи.

Скриншот: Facebook/Сухопутні війська ЗС України

Ранее сообщалось, что 6 ноября в "ДНР" и "ЛНР" стартовали масштабные учений. Официальная причина такого мероприятия - получение информации "о готовящейся диверсии украинских силовиков".

Также мы писали, что ВВС Украины провели дневные и ночные учения в сложных погодных условиях..