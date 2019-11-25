Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели" (ЗН) прекращает выпуск печатной версии газеты. Об этом сообщил LIGA.net источник в издании.

По его словам, в каталоге подписки на 2020 год ЗН отсутствует. Следовательно, с нового года печатная газета издаваться не будет. Онлайн-версия еженедельника будет продолжать выходить на сайте ZN.UA.

Как сообщает деловой интернет-портал The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске газеты.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в "Зеркале недели", - сообщила главный редактор Юлия Мостовая.

Отмечается, что последний номер газеты выйдет на Новый год.

Зеркало недели издается с 1994 года. Издание было основано Владимиром Мостовым - отцом главного редактора "Зеркало недели" Юлии Мостовой. Газета через ООО ЗН групп принадлежит Юлии Мостовой, Владимиру Мостовому и Алексею Мостовому.

Напомним, что компания Рината Ахметова закрыла газету "Сегодня".

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