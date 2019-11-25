Во вторник, 26 ноября, в Украине ожидается туман, температура от -2 до +2 С. Ночью возможны заморозки до -6 в центральном регионе. Теплее всего ожидается в Закарпатье, до +9 С. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западном регионе ночью и утром прогнозируется туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от -2 до +3, на Закарпатье днем ​​+5...9. На остальной территории ожидается без осадков; температура ночью 1..+6, в восточном регионе до -9 мороза, днем ​​от -3 до +3, в южном регионе 1...+6 тепла; в Крыму ночью +2...+7 тепла, днем +​​8...+13 С.

Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 26 ноября также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем ​​около 0 С.

В Киевской области ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

27-28 ноября в Украине ожидается облачно с прояснениями. 27 ноября в южных (кроме Одесской), восточных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, 28 ноября в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами гололед (днем 28 ноября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от -3 до +2; днем 0...+5 тепла, на большинстве территорий южного и западного регионов 4-+9, в Закарпатской и Одесской областях 28 ноября ожидается до 12 С.

Как сообщала "Страна", в среду, 27 ноября, в Украине ожидается потепление, которое принесет осадки в южный, восточный и частично центральный регионы Украины.

Напомним, что во Львовской области гололед стал причиной массовых ДТП. По предварительным подсчетам, более 300 пешеходов травмировались и более 50 ДТП произошли на дорогах. Утром местные жители снимали, как автомобили объезжали скользкую дорогу по обочине.