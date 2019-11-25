Сотрудники полиции задержали криминального авторитета и его "помощников", которые причастны к жестокому нападению в Киевской области. Об этом сообщает полиция региона.

Как сообщается, в конце ноября 2018 года в ночном заведении Борисполя трое неизвестных жестоко избили битами мужчину. Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Во время розыска полиция выяснила, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевской области.

Нападавшие были задержаны по месту жительства. Во время обысков в помещениях злоумышленников работники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту и даже мачете.

Старшим среди нападавших оказался ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя масс-медиа.

Фото: kv.npu.gov.ua

Его близкий друг-побратим и "правая рука" – неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав. Третий фигурант – 34-летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию. Всем мужчинам объявлено о подозрении. Правоохранители просят суд арестовать подозреваемых.

Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.