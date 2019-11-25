Заместителя мэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара после его требования выключить песни российского артиста Олега Газманова.

Об этом сам чиновник написал на своей страницы в Facebook.

По словам Рубана, в караоке-баре, где он проводил вечер, играли песни Олега Газманова. Заместитель мэра потребовал от диджея и администрации заведения "не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию".

После этого его выволокли его на улицу без верхней одежды, охранники и посетители заведения угрожали "физической и психологической расправой", - рассказал Рубан. Чиновник также отметил, что прибывшие на место происшествия полицейские не оформили протокол о правонарушении.

Фото: facebook.com

Напомним, что во Львове радикалы разбили гитару уличному музыканту, который пел на русском языке.

Также мы писали о том, что Нацсовету не нравится, что радиостанции крутят по ночам украиноязычные песни.