Советская разведчица Гоар Вартанян ушла в мир иной в возрасте 93 года. Гоар была участницей многих спецопераций и прототипом героини фильма "Тегеран 43".

Об этом сообщает NewsRu со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна в 16 лет. Вместе они вели активную разведывательную работу. Свадьбу с собственным мужем она отмечала три раза.

В Иране в 1943 году они обеспечивали безопасность Тегеранской конференции, где было предотвращена попытка покушения нацистских спецслужб на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. После этого работали по всему миру под псевдонимами "Анита" и "Анри".

По мнению специалистов, их работа принесла столь значительные результаты, что никогда не будет полностью рассекречена.

Как это было

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов ее семья переехала в Иран. В 16 лет она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Андреевича Вартаняна, названную "Легкой кавалерией".

В 1943 году в составе этой группы она принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции - вместе с другими разведчиками помогла сорвать операцию абвера "Длинный прыжок" по устранению Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Позднее именно Гоар стала прообразом героини фильма "Тегеран-43" об операции советской разведки, предотвратившей готовившееся покушение на "большую тройку" - лидеров США, Великобритании и России.

"У нас была группа из нескольких человек, самому старшему из которых было всего 18 лет. Группу потом прозвали "Легкой кавалерией", потому что по 17-18 часов мы на велосипедах гоняли по иранской столице и выявляли агентов Абвера. Всего в итоге мы рассекретили 400 немецких шпионов. Москва прислала нам благодарность", - рассказывала Гоар, отмечая, что в этой группе "были армяне, выходцы из России, а также один бакинец и ассириец".

В 1951 году супруги были вывезены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартаняны вернулись на родину.

Будучи высококлассной радисткой, Гоар проработала с супругом 43 года в сотне стран мира в "особых условиях" под разными фамилиями. Вартаняны считаются одной из самых результативных пар в нелегальной разведке. Они работали под псевдонимами Анри и Анита. О своих заданиях Гоар рассказывать не имеет права - это государственная тайна. Даже названия стран, где она побывала - секрет. Поэтому разведчица, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, не смогла ответить на его вопрос, "в каких странах Вы были". "Я не могла ответить даже президенту и поэтому сказала: "Во многих".

"За своего мужа в итоге в разных странах, под разными именами я выходила замуж три раза, - рассказывала ранее Гоар в интервью РИА "Новости". - А вот свадебное платье у нее было только в первый раз. "В остальных случаях просто были нарядные платья или костюмы и украшения. Шли в ресторан и отмечали. И это было здорово и весело".

Геворк Вартанян стал первым разведчиком-нелегалом, при жизни получившим звание Героя Советского Союза. Его супруга и коллега Гоар была награждена орденом Боевого Красного знамени. Геворк Вартянян ушел из жизни в 2012 году.

"В декабре 1986 года Гоар Левоновна вышла на заслуженную пенсию, имея стаж оперативной работы более 30 лет и общий трудовой стаж свыше 47 лет. Будучи на пенсии, она продолжала вести большую работу по воспитанию молодых сотрудников, передавая им свой богатый оперативный опыт. Заслуги Гоар Левоновны Вартанян перед родиной отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями", - рассказал ТАСС глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Операция "Длинный прыжок"

В 1943 году Гитлер утвердил разработанную нацистскими спецслужбами операцию "Длинный прыжок". Ее целью была ликвидация во время Тегеранской конференции лидеров США, Великобритании и СССР - Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина.

Немецкому абверу удалось узнать о времени и месте встречи из расшифровки американского военно-морского кода. Эту же информацию подтвердил агент Эльяс Базна, работавший в Турции под кодовым именем "Цицерон".

План, разработанный начальником Главного управления имперской безопасности СС (РСХА), генералом войск СС Эрнстом Кальтенбруннером, состоял в том, чтобы сначала устроить беспорядки в Тегеране, а затем похитить лидеров "Большой тройки".

Обычное убийство не помогло бы остановить войну, считали в Третьем рейхе, а вот пленение лидеров трех стран сорвало бы планы Антигитлеровской коалиции. Сталина должны были похитить и вывезти в Берлин, Рузвельта должны были публично казнить, а Черчилля - убить в Тегеране.

Однако информацию о готовившемся покушении узнал советский разведчик Николай Кузнецов, который во время войны находился на территории Украины под видом лейтенанта Третьего рейха Пауля Зиберта. Ему об этом рассказал штурмбанфюрер Ханс Ульрих фон Ортель, известный своей болтливостью под воздействием алкоголя.

Советская разведка, получив эту информацию, приняла контрмеры. Главным исполнителем операции противодействия в Тегеране стал 19-летний разведчик Гевор Вартанян, действовавший под руководством Ивана Агаянца. Группе Вартаняна удалось обнаружить высадившихся возле Кумы шестерых немецких радистов. Но в плен их брать не стали, а проследили за ними, выяснив, что на одной из вил под Тегераном ведется радиосвязь с Берлином.

Перехватив и расшифровав переговоры, команда Вартаняна выяснила, что в Тегеран должна прибыть группа немецких агентов под руководством Отто Скорцени, именно ему было поручено организовать убийство Черчилля и похищение Рузвельта и Сталина.

Совместно с британскими спецслужбами 30 ноября 1943 года был произведен арест немецких радистов, один из которых успел подать сигнал отмены операции. Планы немцев были сорваны. Кроме того, советской разведке удалось вскрыть агентурную сеть абвера в Иране - было арестовано свыше 400 немецких шпионов.

В 1964 году проживавший в Мадриде бывший начальник секретной службы СС Отто Скорцени в интервью корреспонденту парижской газеты "Экспресс" подтвердил, что операция абвера "Длинный прыжок", действительно, была провалена: "Гитлер приказал мне похитить Рузвельта во время конференции, что проходила в Тегеране. Но из-за различных причин это дело не удалось обделать с достаточным успехом".

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