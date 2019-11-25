Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.

Об этом он заявил во время встречи в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, пишет РИА Новости.

Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину (говорил - Ред.) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: "Я не против", - сказал он.

Он пояснил, что "еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси". "Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали", - продолжил он.



Лукашенко заявил, что между тем "фактически по многим вопросам Беларусь была ответственна за Калининград, потому что мы были самыми близкими и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы - в другом "коллективе". Тем не менее такой подход и чувство ответственности остались и сейчас, подчеркнул белорусский президент.

Он заметил, что в целом часто употребляет выражение не только "наша Калининградская область", но и "наша Россия".

"Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы сегодня с такой позиции подходим к россиянам. Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности", - заключил Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко пообещал не нападать вместе с Россией на Польшу.

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