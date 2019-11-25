В Светловодске в Кировоградской области ситуация с прорывами трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения и нарушением нормальных условий проживания почти 13 тыс. жителей, находится под контролем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 17:00 аварийно-восстановительные работы продолжаются на 13 участках, над их ликвидацией работают 13 бригад. Привлечена аварийно-спасательная, инженерная и пожарная техника", - сказано в сообщении.

Как сообщается, около 100 спасателей и более двух десятков единиц техники работают для восстановления отопления в домах.

По словам главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрея Балоня в Facebook, уже было ликвидировано 6 прорывов на теплосетях.

Фото: dsns.gov.ua

"Есть положительные результаты. В Светловодске ликвидировано шесть прорывов на теплосетях. Сейчас четыре ремонтные бригады продолжают аварийные работы на участке по ул.Конька. Завтра начнется ликвидация оставшихся шести прорывов. Держим ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Андрій Балонь

Ранее сообщалось, что из-за масштабного прорыва трубы на Руставели в Киеве транспорт изменил маршрут.

Также мы рассказывали, как в начале 2019 года в центре Киева десятки домов и школы остались без тепла и горячей воды из-за аварии трубопровода.