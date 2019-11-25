Национальный банк Польши (NBP) тайно привез в страну около 100 тонн золота из своих резервов, которые с 1939 года хранились в Банке Англии, что составляет почти половину запаса страны. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Центробанк страны не будет пользоваться своим золотым запасом, рассматривая его в качестве резерва. Стоимость перевезенного в республику золота оценивается в 18 млрд злотых (4,7 млрд долларов США). Теперь драгметалл будет находиться в хранилище польского центробанка.

Как сообщает RMF2, к акции возвращения в страну польского золота были вовлечены несколько тысяч человек: в основном, из банковских служб безопасности. Золотые слитки в течение ноября доставлялись в Польшу самолетами.

В большой тайне самолеты с золотым грузом приземлялись в аэропортах в Варшаве и Познани.

Потом синие грузовики в сопровождении нескольких десятков военных развозили золото в несколько десятков хранилищ по всей стране.

Это золото, которое в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны Адам Коц и Игнатий Матушевский вывезли через Румынию, Турцию, Сирию в Англию, где оно до сих пор хранилось.

Как заявлял NBP в июле, золотые резервы в 2018-2019 гг. выросли на 125,7 тонны - до 228,6 тонны, при этом почти половину из них планируется перевезти в Польшу.

Глава NBP Адам Глапиньский на пресс-конференции в понедельник сказал, что около 123 тонн золота из резервов остаются в Великобритании, сообщает британское издание First News.

Стоимость золотых резервов Польши составляет сейчас около 9,84 млрд евро.

Напомним, что в Польше подсчитали экономический эффект от почти миллиона заробитчан из Украины.

Также мы писали о том, что Польша опровергла заявление "Нафтогаза" и объяснила, почему не может увеличить поставки газа в Украину.