С 3 по 24 января будет проходить регистрация на пробное внешнее независимое тестирование. Само пробное тестирование состоится 21 и 28 марта. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 3 по 24 января 2020 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Скриншот: testportal.gov.ua

Как сообщается, в день пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету.

Также в УЦОКО напомнили, что пробное внешнее независимое оценивание будет платным для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц.

Цену за одно тестирование для одного участника назовут до 11 декабря на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

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