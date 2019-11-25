В воскресенье, 24 ноября, завершился 18-й тур чемпионата Украины по хоккею "УХЛ - Пари-Матч". "Кременчук", благодаря большинству, уверенно победил действующего чемпиона Украины, "Белый Барс" с "сухарем" Кирилла Кучера одолел "Ледяных Волков", а МХК "Динамо" потерпел поражение от "Днепра". Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

"Кременчук" — "Донбасс" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Тур в Кременчуге открывали принципиальные противники и лидеры турнирной таблицы "Кременчук" и "Донбасс". В этом матче "горожанам" помогла их фактически стопроцентная реализация большинства - из четырех удалений противника "горожане" реализовали три, забросив по шайбе в каждом периоде.



Героями этого матча стало соединение Пукс - Орлов - оба игрока по разу отличились в воротах Степана Горячевских и по разу отдали результативную передачу.



Все три периода проходили по одному сценарию - первые 10 минут дончане активно атаковали ворота кременчужан, пропускали на экваторе двадцатиминутки и отдавали контроль над площадкой противнику. Даже при обилии голевых и опасных моментов у ворот Вячеслава Новицкого, реализовать свои шансы дончане так и не смогли.

Итог встречи - 3:0, ворота Вячеслава Новицкого так и остались сухими, а кременчужане с шестой победой кряду и 47 очками продолжают победное шествие. В свою очередь, "Донбасс", который набрал 32 балла, так и остался на третьей строчке.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Ледяные Волки" – "Белый Барс" 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

После трех поражений от лидеров чемпионата "Белый Барс" играл только на победу в поединке против соседей по турнирной таблице "Ледяных Волков". Это желание сказалось и на табло - за 60 минут встречи "барсы" отправили в ворота киевлян 4 безответных шайбы и увезли из Киева уверенные три очка. Отметим, что в сегодняшнем поединке удачно выстрелила тройка Благой - Ружников - Бабинец - на счету это звена три шайбы из четырех.



Белоцерковцы чувствовали себя хозяевами на площадке, а те немногие атаки "Волков" уверенно отражал надёжный голкипер Кирилл Кучер. Доминирование команды Константина Буценко отразилось и в статистике бросков - "Белый Барс" перебросал своего оппонента из Киева со счётом 31:17.



Итог матча - 0:4, шатаут на счету Кирилла Кучера и "Белый Барс" продолжает занимать четвертую строчку в турнирной таблице, опережая "Ледяных Волков" на 11 баллов.

Видео: youtube.com/УХЛ

МХК "Динамо" – "Днепр" 2:9 (0:2, 1:4, 1:3)

Тур в Харькове своим матчем закрывали местный МХК "Динамо" и херсонский "Днепр". В рамках этого поединка "щуки" ожидаемо в очередной раз разгромили харьковчан и добыли четвертую победу кряду.



"Динамовцы" держали свои ворота на замке вплоть по экватора первого периода, пока на 12-й минуте встречи Микс Липсбергс не открыл счёт заброшенным шайбам. И хоть к концу поединка на табло горели 2:9 в пользу гостей площадки, однако харьковский клуб после многих поражений начал показывать зубы.



Стоит отметить, что в этом матче команда Александра Панченко грамотно ловила своего оппонента на контратаках и дважды сумела отличиться в воротах Владислава Гурко - точные броски на счету Радиона Черноморченко и Владимира Харина.



После этой победы "Днепр" продолжает занимать второе место - после 16 игр, у подопечных Дмитрия Пидгурского 37 очков. Они опережают "Донбасс" на 5 баллов (при 15 играх дончан) и проигрывают кременчужанам 10 очков (при 18 играх у "горожан). МХК "Динамо" продолжает занимать последнее место имея в активе всего одно очко.

Видео: youtube.com/УХЛ

Фото: uhl.ua

Как сообщала "Страна", в октябре ХК "Донбасс" впервые в сезоне обыграл хоккейную команду из Херсона. Свое желание действующие чемпионы подтвердили уже в первом периоде, выиграв его 1:0. Шайбу закинул Евгений Белухин.

Ранее ХК "Донбасс" добыл выездную победу над лидером "Кременчугом" в чемпионате.