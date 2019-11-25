В понедельник, 25 ноября, глава Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" № 263-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - указано в сообщении.

Кроме того, была внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 31 октября Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение и ввела инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников.

За законопроект №1031 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на функции государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов в четверг во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

К активам будут включаться не только денежные средства, имущество, работы или услуги, но и, например, объем уменьшения финансовых обязательств и криптовалюта.

Иск о признании необоснованными активов может подаваться без наличия обвинительного приговора в отношении лица. Конфискация незаконных активов должностных лиц будет происходить по решению суда в гражданском процессе.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будет рассматривать гражданские иски о признании активов необоснованными. Истцами выступают представители Национального антикоррупционного бюро Украины или прокуроры Генеральной прокуратуры Украины. Срок исковой давности в делах о признании активов необоснованными составит 4 года со дня вступления в оспариваемых активов.

11 сентября Верховная Рада приняла за основу данный законопроект. Его принятие является одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.