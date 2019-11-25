В Киевской области на территории села Гатное произошло ДТП. Вечером на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Видео с места ДТП, где обращает на себя внимание странная манера вождения водителя леговушки, опубликовали в "Киев Оперативный":

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве на Петровке легковой автомобиль въехал в микроавтобус. В сообщении отметили, что данный участок дороги весьма опасен, и ДТП постоянно случаются на повороте, который ведет на Троещину.

Также стало известно, что под Киевом в ДТП погибли два человека, перебегавших дорогу в неположенном месте.

Напомним, что оледенение во Львовской области стало причиной массовых ДТП. По предварительным подсчетам, более 300 пешеходов травмировались и более 50 ДТП произошли на дорогах. Утром местные жители снимали, как автомобили объезжали скользкую дорогу по обочине.