Валютный рынок тестирует новые минимумы по курсу доллара. 25 ноября тот потерял сразу 10 копеек, и межбанк закрылся вплотную к психологической отметке - на 24,01-24,02 грн/$. Ровно на столько же упала средняя цена продажи валюты людям на наличном рынке - до 24,15-24,25 грн/$. На выкупе курс потерял до 15 копеек, и оказался в рамках 23,90-24,05 грн/$.

Валюты на безналичном рынке было предостаточно.

"Главным продавцом доллара на межбанке сегодня стал ПУМБ (банк принадлежит Ринату Ахметову - Ред.). Может быть выводил на рынок выручку "Метинвеста" (еще одна корпорация Ахметова - Ред.), а может и других клиентов. У него обслуживает немало крупных предприятий", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Иностранцы валюту тоже продавали, но, если верить казначеям, то в достаточно скромных объемах. Ключевыми игроками межбанка стали украинские корпорации. После завершения сезона по уплате квартального налога на прибыль, бизнес нуждается в средствах для текущей деятельности.

"На ситуации на межбанке сказывается потребность в гривневом ресурсе. Как для проведения хозяйственных расчетов, так и участия в завтрашнем аукционе Минфина", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем валютных торгов на межбанке 25 ноября оценили на уровне $190 млн. При этом все отметили активность Нацбанка, который стал ключевым покупателем валюты: выходил на рынок дважды - по 24,08 грн/$, а затем по 24,01 грн/$, совокупно приобрел около $60 млн. Это вдвое больше привычной суточной нормы регулятора.

"Спрос на валюту совсем небольшой, потому НБУ вынужден выкупать излишек, чтобы не было чрезмерного укрепления нацвалюты. Низкий спрос на доллар вызван скромными остатками на счетах импортеров после уплаты налогов. Еще сворачиванием поставок из Китая, где скоро начнутся приготовления к их Новому году. А также общим снижением в Украине спроса на импортные товары - из-за очень скромной покупательской способности населения. Бизнес не завозит новые партии товара, поскольку старые не распродал - он лежит на складах", - объяснил Василий Невмержицкий.

Совсем скоро на валютном рынке должны появиться иностранцы. Завтра состоится размещение долгосрочных (четырехлетних) гривневых гособлигаций на 2,5 млрд грн и нескольких выпусков краткосрочных бумаг. Совокупный объем продажи ОВГЗ планируется на уровне 3,3 млрд грн.

"Скорее всего, 26 ноября межбанк будет открываться в рамках 24,0-24,05 грн/$. Дальнейшее курсовое движение во многом будет зависеть от продаж доллара под ОВГЗ. От того, когда оно начнется - со вторника или по факту размещения в среду", - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Из-за большой конкуренции на ОВГЗ, покупатели могут перенести оплату бумаг на последний день, когда точно станет известно, как произошло размещение и кому отказали в приобретениях. Тем не менее, финансисты все равно уверены в том, что новое размещение облигаций, спровоцирует выход межбанка на новый психологический минимум.

"В прошлый раз спрос на долгосрочные ОВГЗ в шесть превышал предложение. Потому можно не сомневаться, что продажи валюты под бумаги позволят пробить отметку 24,0 грн/$, и выйти где-то на уровень 23,90-23,95 грн/$. Когда это произойдет - во вторник или среду - посмотрим", - уверен Василий Невмержицкий.

Напомним, что Нацбанк на завтра установил самый низкий курс доллара за последние четыре года.

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