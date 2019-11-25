Сотрудники НАБУ вместе с прокурорами САП завершили расследование по факту внесения бывшим главой Львовского бронетанкового завода недостоверной информации в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник, 25 ноября.

"25 ноября 2019г подозреваемому и его защитнику открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Также в Бюро напомнили, что следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

"Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ". – говорится в сообщении.

12 сентября 2019г ему сообщили о подозрении. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование против экс-нардепа Белоцерковца, который забыл задекларировать недвижимость в столице.

Также мы писали, что НАБУ сообщило о подозрении экс-главе "Укроборонпрома".