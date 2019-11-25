Нападающий ФК "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не сыграет против донецкого "Шахтера" в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Также пока не стоит ждать Александра Зинченко.

Об этом сообщил наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, передает пресс-служба клуба.

Серхио Агуэрро получил мышечную травму в победной для "МанСити" игре чемпионата Англии против лондонского "Челси" (2:1) и пропустит, ориентировочно, несколько недель. В текущем сезоне он провел 12 футбольных встреч, в ходе которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

Стартовый свисток встречи "Манчестер Сити" и "Шахтера" - 22.00.

Как сообщала "Страна", "Шахтер" прилетел на игру с "Манчестер Сити" также без двух лидеров. Из-за красной карточки встречу пропускает Марлос.

Напомним, что стадионы НСК "Олимпийский" и ОСК "Металлист" могут первыми получить лицензию VAR в Украине.