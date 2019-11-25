В Украине замерили отношение граждан к ситуации в стране через полгода после прихода к власти Владимира Зеленского.

Его мирные инициативы по Донбассу однозначно встречаются позитивно по всей Украине. А вот экономикой, социалкой и борьбой с коррупцией народ явно недоволен. Вера в правильный курс Украины заметно упала.

Также лишний раз подтвердилось, что украинцы - против продажи земли, которую усиленно внедряет новая власть.

Опрос провел "Фонд демократических инициатив" с 4 по 19 ноября. Приводим главные тезисы этого исследования.

Поворот не туда

На шестой месяц каденции Зеленского резко упало количество людей, которые считают, что страна идет в правильном направлении. Если в августе их было более 50%, то сейчас только 36%. При этом число людей, которые считают, что ситуация развивается в неправильном направлении увеличилось до 39% превысив тем самым число оптимистов.

Больше всего позитивно настроенных украинцев живет в центре страны (40%), остальные части Украины демонстрируют примерно по 30% веры в "правильный путь".

Это говорит о том, что романтический период между новой властью и украинцами в общем-то заканчивается. Хотя до показателей годичной давности времен Порошенко, когда одобряли курс всего 11% - новой власти, конечно, пока далеко.

При этом пока разочарование не слишком персонифицируется на президенте, которого народ весной привел во власть. Почти 70% людей заявили о том, что не жалеют о своем голосовании на весенних выборах - ни в первом, ни во втором туре.

И 62% опрошенных сказали, что позитивно относятся к Зе. Меньше, чем на процент президент здесь отстает от аналогичного замера в августе. Правда, за это время выросло (за счет уменьшения числа неопределившихся) число людей, отрицаьельно относящихся к Зеленскому (до 24%).

А вот команду Зеленского народ воспринимает с трудом. 40% заявили, что против малоизвестных, неопытных людей в Раде, которые ранее не занимались политикой. Против 24%, для которых это безусловный позитив. Любопоытно, что сразу после выборов сторонников "новых лиц" было больше. Их позитивно оценивали 35% и только 25% негативно.

Можно предположить, что на перемены настроения повлияли последние скандалы в "Слуге народа".

При этом отношение к наличию монобольшинства в Раде раскололось примерно пополам - одни считают, что это позволит быстро принимать нужные решения, вторые считают угрозой демократии.

Чего ждут от Зеленского

В ноябре на 2,2% выросло количество людей, которые ждут от нового президента прекращения войны. Теперь их 73,7%.

В августе эти ожидания были немного ниже. А их рост видимо связан с тем, что делаются определенные шаги навстречу миру - разводятся войска. Это, видимо, породило надежду, что у Зе может получиться с мирным урегулированием.

На втором месте - рост социальных стандартов. Это требование стало высказывать гораздо больше людей, чем в августе: было около 44%, а в ноябре стало больше 51%.

Третье по счету ожидание - снижение коммунальных тарифов. Его ждут от Зеленского уже 37,4%, хотя еще в августе было 31,2%. Еще серьезно выросло требование навести порядок в медицине и сделать ее более качественной. Если в августе это беспокоило 13% людей, то сейчас уже 21%.

Все это говорит о росте социальной напряженности в стране и отсутствии ожидаемых в этой сфере реформ. При этом Зе-команда в новый бюджет повышения соцстандартов почти не заложила. А обещания отменить плату за коммуналку для пенсионеров, которые старше 70-ти, так и не выполнены. Продолжаются и "реформы" медицины, которые следуют курсом Ульяны Супрун.

В целом Зе-команда идет в этом вопросе полностью в фарватере МВФ, который против наращивания социальных расходов.

Очень большой рост показывает требование посадок. Карать коррупционеров - этого требуют 35,3% опрошенных в ноябре, хотя еще летом было едва 22%.

Такой рост связан с тем, что посадок определенно мало и касаются они в основном второстепенных персон. Никак не задевая коррупционных "вождей", которые рулили страной последние пять лет.

Сопоставимо выросло требование отстранить олигархов от политики - почти на 10%.

Как народ воспринял первые решения Зе

Безусловным одобрением пользовались шаги Владимира Зеленского по Донбассу. Разведение войск поддержали 59% опрошенных, а планы Зе встретиться с Путиным - и вовсе 75%.

Требующих переговоров даже на западе Украины оказалось 62%. На юго-востоке же это показатель превысил 85%. Разведение войск на западе страны восприняли более неоднозначно. Но все равно с заметным перевесом сторонников отвода (59,2 против 25,6).

То есть абсолютное большинство украинцев хотят, чтобы Украина и Россия вступили в диалог на высшем уровне.

Указанные цифры - социологический приговор "партии войны", которая планирует уличные акции против саммита Зеленского с Путиным, который пройдет 9 декабря.

Но есть у Зеленского и резко непопулярные инициативы. Почти 58% против продажи сельскохозяйственной земли, более 55% - против приватизации госпредприятий. И 49% украинцев не хотят, чтобы власть легализовывала игорный бизнес.

Все эти пункты уже внедряют в "Слуге народа". Они по большей части входят в "пакет МВФ" (кроме игорного бизнеса) и курируются из-за рубежа.