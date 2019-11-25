Президент Беларуси Александра Лукашенко связывает отсутствие представителей от оппозиции в новом составе парламента с тем, что они не имеет большой поддержки в стране. Об этом он заявил после встречи с главами МИД Швеции и Финляндии, передает БЕЛТА.

"Они (главы МИД Швеции и Финляндии - Ред.) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?", - сказал Лукашенко.

По словам лидера Беларуси, представители оппозиционных партий покупают автомобили и особняки на деньги от стран Запада. "Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. ...То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они (деньги - Ред.) идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?", - резюмировал Лукашенко.

В воскресенье, 17 ноября, в Беларуси проходили выборы депутатов Палаты представителей национального собрания седьмого созыва. В новый состав парламента не смог пройти ни один представитель от оппозиции.

Напомним, что в ОБСЕ остались недовольны выборами в Беларуси.

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