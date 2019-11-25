Сегодня вышел новый выпуск монолога президента Украины Владимира Зеленского. Правда, на этот раз он не за рулем Tesla, а гуляет с селфи-палкой по Киеву.

Он отметил, что такой выпуск станет еженедельным.

Зеленский рассказал о достижениях власти за минувшую неделю.

Среди них он назвал: возвращение украинских военных катеров, принятие бюджета на 2020 год, снятие моратория на продажу земли, принятие законов об уголовной отвественности за незаконную добычу янтаря и о демонополизации спиртовой отрасли, открытие моста в Станице Луганской и двух КПВВ на кордоне с Крымом.

Президент анонсировал открытие в следующем году пунктов скорой помощи и пошутил об этом в стиле черного юмора.

Еще он отметил как позитив согласование даты встречи в нормандском формате.

Плохие новости президент увидел только такие: недостающие детали на военных кораблях, которые якобы сняли россияне (конкретно про унитазы он не сказал); исключение третьего нардепа из "Слуги народа", гибель украинского военного, а также ДТП с участием уполномоченного по правам человека Кулебы.

Не упомянул президент о таких важных темах, которые беспокоили украинцев на минувшей недели и решение по которым граждане ждут, но их пока нет. В частности, речь идет о возможном подорожании коммунальных услуг, прекращении выплат больных и декретных, об отсутствии договоренностей по цене на газ и транзите из России в следующем году, что также может отразиться на платежках и доходах госбюджета. Также он ни слова не сказал о том, на каком этапе находится подготовка закона об особом статусе Донбассе, без которого невозможно мирное урегулирование.

Полную стенограмму монолога прогуливающегося Зеленского по Киеву читайте ниже.

"Всем привет! На улице холодно. Но мне кажется, что от наших новостей немного потеплеет сейчас. Вы знаете, такая появилась идея - встречаться с вами раз в неделю и рассказывать, что мы сделали за эту неделю. Новости разные. Есть и трагические. Поэтому будем говорить обо всем.

Во-первых, хочу всех поздравить - мы вернули наши корабли. Все, что обещали, все сделали. Сначала мы вернули наших пленных, политических заключенных, наших моряков. Да, не все там в порядке. Не всего там хватает. Появятся списки, чего нет. И мы обратимся к Россию - она нам все это обязательно вернет. И через три месяца наши военные катера будут готовы [продолжить службу]. Это радостная новость.

Далее. Всех поздравляю - мы приняли бюджет на 2020 год. Приняли его быстро нашим монобольшинством. И, это очень важно, впервые за 28 лет, а не месяцев приняли его за несколько дней, безо всяких хотелок. Очень быстро мы можем работать в Раде, когда у нас есть монобольшинство. Я вас поздравляю! Поздравляю нашу команду.

Третье - и мы можем говорить об этом откровенно - третий депутат, я имею ввиду по количеству, был исключен из "Слуги народа". И мы этим гордимся, потому что продолжается очищение. Потому что действительно продолжаем очищение. У нас народная партия - "Слуга народа", мы набрали людей из народа, обычных людей. И мы всегда говорили, что если будем что-то находить, какие-то новости про договорянки... криминальные дела... Это не наши родственники. Когда будем находить таких людей, то будем исключать. У нас монобольшинство, но главное не численность, а чтобы [нардепы] были честными и порядочными.

Земля. Тоже гордимся. Приняли закон в первом чтении. Проголосовали в первом чтении за снятие моратория на продажу земли. Это говорит о том, что каждый украинец станет собственником своей земли и мы этим очень гордимся. Как мы и обещали, перед вторым чтением мы внесем изменения, которые касаются продажи земли иностранцам-физлицам и иностранным компаниям. Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - это тоже очень важная вещь, еще одно наше предвыборное обещание. Мы говорили, что самые важные вопросы будем решать на референдуме. Пакет законов о народовластии - это оно и есть. Мы в скором времени его примем. Еще перед вторым чтением уменьшим лимит [на количество земли, которая будет продаваться в одни руки]. И, это уже предусмотрено в бюджете, выделим четыре миллиарда гривен на поддержку наших фермеров. Чтобы наши маленькие фермеры становились большими.

Далее также о важных вещах. Мы наконец открыли мост в Станице Луганской, европейского уровня. Там построили дороги. Мы благодарны за это нашим европейских партнерам. Мы обещали это четыре месяца назад. Обещали - сделали. Были в опорной школе в Станице Луганской. Со следующего года там начинается ремонт, тоже европейского уровня будет.

Открыли два КПВВ - Чонгар и Каланчак. Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернем Крым и все наши территории. Но гордимся, что обещали и сделали это за несколько месяцев. И самое главное, что наши граждане, которые пересекают КПВВ, видят нашу территорию; чтобы видели, какая тут другая Украина - крутая, новая, что все ремонтируется и строится.

Приняли очень важные законы. Первый - об уголовной отвественности за нелегальную добычу янтаря. Второй - о демонополизации спиртовой отрасли. Потому что вы знаете, что было на наших спиртовых заводах. Статистика не очень хорошая. Наше государство недополучило около восьми миллиардов в бюджет. И на этих заводах люди работали во вторую, третью смены. Это незаконно. И эта некачественная продукция появлялась на прилавках магазинов. Большое количество контрафакта. И было много фактов отравления этим спиртом.

Далее. Получили дату нормадской встречи, подтвержденную четырьмя странами - Украиной, Германией, Францией и Россией. Дожали! Это важно разблокировать эту возможность - говорить о возвращении наших территорий и наших людей. Встреча в Нормандии была подтверждена на прошлой неделе. Это важная встреча, начинаем готовиться. Честно говоря, мы готовы, но нужно еще немного поработать.

К сожалению, теряем наших героев, наших лучших. Чем быстрее мы сможем говорить о прекращении огня, тем скорее не будут страдать наши люди. На прошлой неделе погиб наш герой - полковник [Евгений] Коростылев [командир 128-й горно-штурмовой бригады]. Выражаем соболезнования детям, жене. Действительно герой Украины. Каждый день такие трагические новости, они истощают нас и нашу страну.

Каждую неделю у нас проходит для правительства и президента презентация, которая потом становится публичной. На прошлой неделе была презентация Министерства здравоохранения. Одним из приоритетов следующего года - хочу обратить ваше внимание на это - станет открытие пунктов скорой помощи. Скорые у нас есть. Вы сами видели, что в бюджете у нас запланировано много денег на покупку скоры. И инвесторы покупали скорые, а пунктов нет. Есть такая шутка - черный юмор: если вы на мосту Патона сломали, не дай бог, руку или ногу, вам придется переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи. То есть сейчас мы поставили задачу, чтобы МОЗ подготовило большое количество пунктов скорой помощи и строительство нужно начинать уже весной. Мы закупаем 500 скорых, чтобы не было ни одной скорой, которая старше шести лет.

Далее еще одна победа. Мы действительно готовы к зиме, несмотря на то, что говорили скептики. У нас рекордные запасы газа в газохранилищах, у нас достаточно угля, поэтому все хорошо.

К сожалению, вчера попал в ДТП уполномоченный по правам ребенка господин Кулеба. К сожалению, со своими детьми, они находятся в больнице. Я надеюсь, я уверен, мы будем молиться и держать кулаки, чтобы все было хорошо.

В принципе, это все. Будем встречаться раз в неделю. На улице холодно, но чтобы у вас в семьях было тепло. Не только в квартирах, но и в душе и на сердце. Бай!"

Монолог Зе. Видео: Facebook

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