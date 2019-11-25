В понедельник, 25 ноября, цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в ожидании информации относительно хода торговых переговоров между Китаем и США. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Январские контракты на нефть европейской марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 по Киеву подорожали на $0,09 (на 0,14%) - до $63,48 за бочку. Котировки фьючерсов на североамериканскую нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,04 (на 0,07%) - до $57,73 за баррель.

"Трейдеры будут искать любые позитивные сигналы, что обсуждаемая всеми встреча лидеров США и Китая состоится до 15 декабря, когда Штаты планируют ввести новые импортные пошлины (против КНР - Ред.)", - полагает главный рыночный аналитик по Азии AXI Trader Стивен Иннес.

Также участников рынка продолжает волновать предстоящее заседание крупнейших стран-производителей нефти (ОПЕК). "Ожидания строятся вокруг действий, которые предпримет ОПЕК+", - отмечают аналитики ING.

По их мнению, картелю нужно будет продлить соглашение об ограничении добычи нефти до июня 2020 года, а также увеличить объемы сокращения добычи нефти. "Отказ от этих шагов будет означать риски ослабления котировок (цен на нефть - Ред.), учитывая прогноз переизбытка на первое полугодие 2020 года", - говорится в обзоре банка, который цитирует Dow Jones.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что нефть Brent будет торговаться в предстоящем году в районе $60 за баррель на фоне снижения производства ОПЕК и ослаблением активности в сланцевой отрасли США. Это позволит нивелировать рост предложения со стороны других стран-производителей.

Мы разбирались, что будет с Украиной без траншей МВФ и устоит ли гривня и почему обвалилась промышленность.