Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором подтвердил, что перед вторым чтением к законопроекту о рынке земли будут применены правки. Ролик размещен на странице Зеленского в Facebook вечером в понедельник.

По его словам, эти правки исключат возможность приобретения земли или владеющих ею компаний до референдума по этому вопросу.

"Как мы обещали, перед вторым чтением нашего законопроекта про землю, мы внесем правки, которые касаются продажи земли иностранцам-физическим лицам и иностранным компаниям, о том, что возможность купить украинскую землю будет только после решения референдума", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, будет изменен лимит, который позволяет сосредоточить количество приобретенной земли в одних руках.

Слова о рынке земли с 3:27. Видео: Facebook/Владимир Зеленский

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" обещают принять закон о рынке земли во втором чтении уже в декабре .

Также мы писали, что в Германии надеются, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров.