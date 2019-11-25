Самодельная взрывчатка на основе тротила находилась на асфальте и сработала после того, как машина харьковского адвоката Андрея Гагуна отъехала почти на 10 метров, поэтому мужчина не пострадал.

Фото: hk.npu.gov.ua

Об этом сообщил на месте происшествия начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает Укринформ.

"Взрывотехники предварительно было установлено, что устройство было самодельное и основу его составлял тротил. Водитель автомобиля уехал на десять метров, после чего произошел взрыв. Я так понимаю, что взрывное устройство находилось под днищем автомобиля и не было прикреплено к автомобилю, или преступники его, скажем так, плохо закрепили, и оно отпало, поэтому, к счастью, никто из граждан не пострадал", - пояснил Чиж.

Видео: YouTube/ГУ Національної поліції в Харківській області

Учитывая, что владелец машины - адвокат, основной версией следствия является покушение, связанное с профессиональной деятельностью.

"Другие версии уже будут выдвинуты в ходе расследования", - отметил начальник следственного управления.

Как писала "Страна", во дворе жилого дома по ул. Чайковского, 6 взорвалась Toyota Camry, когда ее владелец, адвокат, начал движение. Мужчина не пострадал, у него только царапины на руках. Взрывная волна повредила в целом 5 машин и несколько окон в доме.

Событие адвокат связывает с профессиональной деятельностью. Машину с европейской регистрацией, на которой вероятные злоумышленники передвигались, нашли сожженной на пустыре по ул. Пушкинской.

По данным СМИ, владелец машины Андрей Гагун - бывший работник прокуратуры и зять бывшего первого заместителя прокурора области Владимира Суходубова.

Кроме того, стало известно, что в том же доме по ул. Чайковского проживает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов. Это журналистам подтвердил адвокат Гагун, и подчеркнул, что покушение совершено именно на него.

"Я сообщил всю информацию следствию. Замечал, что пару дней за мной следили, машина", - сказал Гагун.

Правоохранители информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.