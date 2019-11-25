Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился на 8 копеек до 24,0275 грн/$1 с 24,1075 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Этот показатель является наивысшим, начиная с 15 января 2016 года. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,020-24,035 грн/$1, тогда как Нацбанк на 26 ноября установил официальный курс национальной валюты 24,053801 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 25 ноября укрепился на 12 копеек до 24,0589 грн/$1 с 24,1808 грн/$1 днём ранее.

Напомним, что сегодня Нацбанк установил самый низкий курс доллара за последние четыре года.

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