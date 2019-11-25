В Киеве ударивший ножом прохожего на выходе со станции метро "Контрактовая площадь" задержан правоохранителями. Он пытался убежать, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. На место происшествия вызвали скорую помощь.

"Возле выхода со станции метро "Контрактовая площадь" сотрудники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а затем один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом мужчину. Для документирования преступления на место вызвали следственно-оперативную группу, а также бригаду скорой помощи", - сказано в сообщении.

Так, пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо.

"С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование", - отметили в полиции.

Сообщается, что правонарушителю, 34-летнему киевлянину, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Напомним, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.