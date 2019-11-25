От физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 миллиона женщин. Об этом на брифинге в Укринформе со ссылкой на данные опроса Программы развития ООН (ПР ООН) заявила замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.

"По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что лишь 10% из них обращаются за помощью", - сказала она.

По ее словам, в январе 2018 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который стал толчком для разработки других нормативно-правовых актов по противодействию домашнему насилию.

Она напомнила о ранее принятых изменениях в Уголовный кодекс, которые криминализовали совершение домашнего насилия и установили уголовную ответственность за подобные действия, в частности, до двух лет лишения свободы.

Также были внесены изменения в Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", которым было закреплено понятие "насилие по признаку пола" и его определение, а также создана основа для формирования механизмов предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию, уточнила Симоненко.

Она проинформировала, что в Минздраве также был разработан порядок проведения и документирования медобследования пострадавших от домашнего насилия или лиц, которые, вероятно, пострадали от него, и оказания им медпомощи.

В частности, этим порядком были определены не только клинические симптомы, но и типы поведения, которые могут указывать на то, что человек подвергается домашнем насилию, а именно — агрессивность, приступы ярости, склонность к разрушению, уничтожению, замедление речи, неспособность к обучению, отсутствие знаний, известных детям соответствующего возраста, например, когда дети не умеют читать, писать, считать, тревожность и тому подобное.

"Теперь о предотвращении и противодействии домашнему насилию будут обучать студентов-медиков и врачей. Такие темы ректоры медицинских высших учебных заведений и учреждений последипломного медицинского образования должны ввести в учебные планы и образовательные программы непрерывного профессионального развития специалистов и врачей", - отметила Симоненко.

Она добавила, что Минздрав рассматривает возможность и целесообразность создания деперсонализированной электронной формы отчетности относительно обращений за медпомощью пострадавших лиц и межведомственного взаимодействия в медицинской информплатформе e-health, что будет способствовать сохранению конфиденциальности информации о пострадавших и оперативности информирования Нацполиции и службы по делам детей о случаях домашнего насилия.

Отмечается, что социальная акция "16 дней активности против гендерного насилия" – ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря – Дня прав человека.

Основными задачами акции "16 дней против насилия" является привлечение внимания общественности к двум актуальным проблемам: предотвращению и противодействию домашнему насилию и торговле людьми, а также активизации деятельности государственных учреждений и общественных объединений для объединения усилий по защите прав человека.

Официально этот день был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, но отмечаться он начал с 1981 года в память о трагической гибели трех сестер Мирабель, которые были жестоко убиты во время диктатуры доминиканского правителя Рафаэля Трухильо в 1960 году.

Напомним, что в Украине 5,5 тысяч семей находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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