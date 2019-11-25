Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали снимки чрезвычайно аппетитных на вид грибов и объяснили, почему их нельзя употреблять в пищу. Грибной пост появился в официальном Facebook-аккаунте организации.

Работники заповедника написали, что в зоне отчуждения ЧАЭС есть все условия для тихой охоты, как принято называть сбор грибов. Однако радиационное загрязнение территории велико. Поэтому грибникам и вообще любителям природы остается наслаждаться фотографиями чернобыльских гладких опят.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Как сообщала "Страна", летом сотрудники Чернобыльского заповедника уже напоминали украинцам, что на территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС, запрещено собирать ягоды, грибы, фрукты и овощи.

Однако предупреждения не останавливают отдельных граждан. В зоне отчуждения регулярно ловят браконьеров и собирателей черники для дальнейшей продажи. Например, в конце июля возле ЧАЭС задержали трех таких граждан с полными ведрами ягод.