Защитник футбольной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко, права на которого принадлежали донецкому "Шахтеру", продолжает восстанавливаться после травмы в Лондоне.

Об этом сообщил наставник ФК "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в понедельник, 25 ноября, перед игрой с донецким "Шахтером".

"Зинченко - молодой футболист, играл в Голландии (в аренде в эйндховенском "ПСВ" - Ред.), но вернулся и продлил контракт с клубом. К сожалению, сейчас он травмирован, восстанавливается в Лондоне. Он может действовать на нескольких позициях. Я очень доволен, что он в моей команде", - цитирует Гвардиолу пресс служба ФК "Шахтер".

Также пришедший на пресс-конференцию нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус сообщил, что общался с игроками по поводу расистского скандала на игре "Шахтер" - "Динамо". Он отметил, что никто не может быть доволен произошедшим случаем.

Игра 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" назначена на вторник, 26 ноября. Стартовый свисток - около 22.00 по Киеву.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", ФК "Шахтер" прилетел на игру с "Манчестер Сити" без двух лидеров. Марлос дисквалифицирован из-за красной карточки, полученной в игре с "Динамо" Загреб.

Напомним, что представители киевского "Динамо" обжалуют решение о проведении одной игры без зрителей на стадионе.