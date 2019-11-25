Знаменитый украинский боксер Александр Усик, который недавно перешел в супертяжи, показал, как он тренируется в экстремальных условиях - на тонком льду. Ролик со спортсменом опубликован на его страничке в Facebook.

Усик провел тренировку на заледенелом озере. Не смутили боксера и трещины, которые начали образовываться на тонком льду. На видео Усик делает прыжки и отрабатывает приемы в боксе. Судя по всему, тонкий лед ему не страшен. Спортсмен на видео также отметил прозрачность льда, но комментария под записью не оставил.

Видео: facebook.com

Напомним, что за бой с Усиком Чисора может получить 2,6 миллиона долларов.

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