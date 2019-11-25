В социальных сетях обсуждают заявление гуманитарного министра Владимира Бородянского. Он предложил приравнивать дезинформацию к госизмене, а авторов фейков сажать в тюрьму.

Эти инициативы скорее всего будут заложены в новый закон о медиа, который готовят в "Слуге народа" и активно проталкивает министерство культуры. "Страна" уже подробно разбирала эти инициативы, которые можно смело называть диктаторскими.

И, судя по заявлениям Владимира Бородянского, даже после критики со стороны журналистов, от самых скандальных идей власть пока отказываться не намерена.

"Страна" собрала реакцию Сети на новую порцию угроз свободе слова в Украине.

Что сказал Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в интервью "Новому времени", что считает вполне оправданной мерой введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.

"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я, как некое третье лицо, пришел к вам и сказал - вот вам 10 тысяч долларов, напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз 10 тысяч долларов, и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - сказал Бородянский.

При этом распространение дезинформации министр приравнивает к преступлению на уровне госизмены, так как, по его представлению, мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам страны.

Бородянский считает, что в журналистском сообществе должна существовать организация, которая будет определять стандарты журналистики и выдавать или забирать журналистские удостоверения. Также этот орган будет определять степень манипулятивности того или иного СМИ. Введение контроля над журналистами Бородянский объясняет наличием в Украине информационной войны с РФ.

Он вообще приравнивает дезинформацию к государственной измене.

"Почему вообще возникла мысль об уголовной ответственности в информационной войне? Потому что я глубоко убежден, что дезинформация и вот такие отношения между журналистом и, например, заказчиком фейков являются угрозой национальной безопасности страны. Я считаю это преступление сопоставимым с государственной изменой, условно говоря. Или близко к этому", - сказал Бородянский.

"Инквизиция для СМИ". Реакция журналистов

Журналист Денис Рафальский вспоминает в связи с этим о цензорах в СССР: "Сам я не застал цензоров. Но один из моих прежних главредов рассказывал, как это работало в советские годы на примере городской газеты. Перед запуском в печать человек прочитывал номер от первой до последней строчки. Редактор терпеливо ждал и отвечал на вопросы, пока наконец цензор не залитовывал.

Вы не знаете, что такое "литовать"? Если я правильно понимаю, это производное от сокращенного Главлит, которое расшифровывается как Главное управление по делам литературы и издательств. На местах были его отделения. Цензор так не назывался. Цензура же осталась в царском времени.

Сегодня министр культуры Бородянский в вроде бы демократической стране предлагает создать орган, который будет вычитывать материалы СМИ и давать им оценку, подводя, возможно, журналистов под статью. А заодно у него будет, помимо прочего, право выдавать или забирать журналистские удостоверения. Не статьи и сюжеты будут определять журналистскую работу, а мнение неких людей, которых господин Бородянский и Ко захотят отобрать по своим меркам. Официально они, конечно, не будут цензорами. Цензура только в России".

Журналист Оксана Богданова предлагает для начала ввести ответственность для чиновников и депутатов:

"Бородянский приравнял дезинформацию к госизмене и предложил сажать авторов заказных материалов в СМИ". А Бородянский не хочет предложить сажать политиков за вранье в предвыборных программах? За пафосные заявления чиновников в прямых эфирах и во время выступлений? За грубые отмазки "своих" депутатов, когда они откровенно лажают? За сокрытие информации и непрозрачность в управлении государством? За неприкрытый лоббизм во время принятия законов?

Или все это в комплексе дезинформацией не считается и приравнивается к работе на благо государства?"

Журналист Елена Скидан интересуется: "Интересно, а Зе-министр Бородянский обещает инквизицию, тюрьму и последующее, пожизненное, принудительное содержание на дурке всем журналистам или только тем, которые не работают на большого белого деда?"

Журналист Андрей Манчук считает, что программа антисоциальных реформ не оставляет властям иного выбора, как ставить под контроль информационное поле:

"Пишу статью о драконовских "реформах" против журналистов - "Инквизиции для СМИ", как ёмко определил медийные инициативы власти Denys Ivanesko - и понимаю, что это, в общем-то, совершенно объективный процесс.

Дело не в том, в Бородянский, Ткаченко, Гончарук или сам Зеленский - это какие-то злодеи, хуже Парубия, Пашинского и Порошенко. Нет, это мягкая хипстерская порода. Просто ожидаемая народная реакция на реализацию всего масштабного плана антисоциальных реформ, которые готовится внедрять власть, не оставляет им никакого другого выбора.

Нужно готовиться к протестам – а значит, перманентно создавать эффективный инструмент цензуры, чтобы закрыть роль всем несогласным, разобраться со слишком активными критиканами из числа журналистов, запугать остальных и в принципе покончить с оппозиционными изданиями, как таковыми.

"Демократические реформы" не терпят никакой демократии, как учил нас еще дідусь Пиночет. Добраніч, малята".

Юрист Елена Лукаш пишет о цензуре и наследственности этих идей во власти:

"Ноябрь 2018. Блок Петра Порошенко борется с дезинформацией. Депутаты БПП Паламарчук, Палатный и Великин разработали проект закона, в котором за публикацию заведомо ложной информации в СМИ или в интернете предлагают наказывать штрафом, исправительными работами или ограничением свободы до двух лет.

Прошел год. Казалось бы, сменилась власть.

Ноябрь 2019. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины борется с дезинформацией и для этого представило основные пункты законопроекта об ответственности СМИ за дезинформацию.

Дезинформация сопоставима с государственной изменой, - заявил министр Зеленского Бородянский.

Нашли разницу? И я не нашла.

Вот поэтому я называю законодательную и исполнительную власть порохоботник и соросятник. Прошли выборы, но принципиально ничего не поменялось.

Те же ценности, подходы, тот же опостылевший дискурс. Убогие и глупые, они продолжают обреченно воевать с журналистами и информацией.

Вы не мучьтесь сильно, бородянские, с формулировками. Вот отсюда можно списать про вашу недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка, прямо с сайта Госдумы.

Не благодарите. Продолжайте рыть свою электоральную могилу".

Журналист Денис Иванеско шутит: "Бородянский будет привлекать женщин к уголовной ответственности за ношение push up бюстгальтера как распространителей фейков. "Почему вообще возникла мысль об уголовной ответственности за push up в информационной войне? Потому что я глубоко убежден, что это - дезинформация! И вот такие отношения между женщиной и обществом являются угрозой национальной безопасности страны. Я считаю это преступление сопоставимым с государственной изменой, условно говоря. Или близко к этому", - сказал Министр в интервью".