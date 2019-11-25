Минэкоэнерго Украины намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

Об этом сказал министр Алексей Оржель на пресс-конференции под Киевом в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО (режим специальных обязательств - Ред.) - инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – заявил министр.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава Минэкоэнерго.

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство. "Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Глава Минэкоэнерго отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

Как сообщалось, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

Напомним, что в Украине установили зеленый тариф на электрическую энергию для домохозяйств.

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