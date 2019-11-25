Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали снимки диких животных с фотоловушек. Фото опубликованы в сети Facebook.

Ценность фотографий в том, что на них звери не напряжены из-за присутствия человека с камерой и предстают в естественном состоянии.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

"Не замечая наблюдающего за ними глаза, и травоядные, и хищники, и мелкие жители Чернобыльского заповедника ведут себя свободно и делают все, что хотят. Самцы оленей ревут, серны (косули) скачут и играют, молодые олени бьются, волки вынюхивают следы потенциальной добычи, а зайцы по привычке куда-то от кого-то убегают", - написали сотрудники заповедника.

Фото и скриншот: Facebook/ zapovidnyk2018

Все представленные снимки были сделаны фотоловушками на заросшей дикой растительностью пахотных участках неподалеку от Чернобыля.

Ранее "Страна" публиковала снимки небольшого табуна лошадей Пржевальского, обитающих в зоне отчуждения ЧАЭС.

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