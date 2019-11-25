В Киеве полиция задержала женщину, которая похитила сливочного масла на сумму около 1500 гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Столичным правоохранителем поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Степана Бандеры охрана обнаружила у посетительницы неоплаченный товар. По указанному адресу прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции", - говорится в сообщении.

Так, в полицию обратился администратор магазина. Он заявил, что женщина камера видеонаблюдения зафиксировала, как 32-летняя киевлянка положила в свой рюкзак упаковки со сливочным маслом и пыталась пронести их мимо кассы. Там ее остановил охранник магазина.

По прибытию полиции выяснилось, что женщина набрала сливочного масла на 1500 гривен. По ее словам, она сделала это с целью перепродажи.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, дерзкая кража мехового изделия произошла вчера днем, 13 ноября, в бутике на улице Евгения Коновальца в Печерском районе столицы. Злоумышленница под видом покупательницы зашла в магазин мехов, долго осматривала и ощупывала различные модели, отвлекая внимание продавцов.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом дерзкий налетчик без шума и пыли обчистил оружейный магазин.