Молодая женщина прибыла в Украину рейсом из Милана и попыталась пронести через "зеленый коридор" одежду на 1,5 млн гривен. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Как сообщается, женщина прибыла рейсом прямо из Милана и выбрала для себя полосу "зеленый коридор", тем самым подтверждая отсутствие предметов и вещей, которые подлежат декларированию.

После проверки ее багажа пограничники выяснили, что через границу она собиралась перевезти брендовую одежду на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.

В результате товар был изъят, а на "бизнесвумен" был составлен протокол по ст. 471.

"Дорогие женщины, не становитесь жертвами шопоголизма, все должно быть по закону!", - предупредили в МВД.

Скриншот: Facebook/МВС України

Отметим, что вскоре этот пост был удален из группы ведомства.

Ранее сообщалось, что на границе с Молдовой контрабандисты пытались задавить пограничников, а те в ответ открыли стрельбу.

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