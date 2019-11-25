Украинка на границе пыталась пронеси одежду на 1,5 млн из Милана, как личные вещи - МВД
Молодая женщина прибыла в Украину рейсом из Милана и попыталась пронести через "зеленый коридор" одежду на 1,5 млн гривен. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Как сообщается, женщина прибыла рейсом прямо из Милана и выбрала для себя полосу "зеленый коридор", тем самым подтверждая отсутствие предметов и вещей, которые подлежат декларированию.
После проверки ее багажа пограничники выяснили, что через границу она собиралась перевезти брендовую одежду на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.
В результате товар был изъят, а на "бизнесвумен" был составлен протокол по ст. 471.
"Дорогие женщины, не становитесь жертвами шопоголизма, все должно быть по закону!", - предупредили в МВД.
Скриншот: Facebook/МВС України
Отметим, что вскоре этот пост был удален из группы ведомства.
Ранее сообщалось, что на границе с Молдовой контрабандисты пытались задавить пограничников, а те в ответ открыли стрельбу.
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