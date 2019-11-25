В течение двух месяцев в районных администрациях Запорожской области могут сократить около 680 человек. Об этом сообщается в распоряжении главы Запорожской ОГА, передает УНН.

Первая по количеству сокращений - Васильевская РГА - 61 человек, а последняя - Великобелозерская РГА - 8 работников. Запорожскую же РГА планируют сократить на 55 человек.

"... с целью оптимизации структуры и штатных расписаний районных государственных администраций области, обязываю уменьшить с 01.02.2020 предельную штатную численность работников районных государственных администраций Запорожской области согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Ожидается, что предельная штатная численность работников райгосадминистраций области уменьшится на 680 человек.

Департамент финансов областной государственной администрации при определении объемов фондов оплаты труда работников и расходов на содержание районных государственных администраций попросили учесть изменения в предельной штатной численности.

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