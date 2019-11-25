В "Vodafone Украина", о продаже которого объявила группа МТС, заявили, что сделка не повлияет на деятельность компании на украинском рынке: бренд меняться не будет, как и условия для абонентов. Об этом заявила пресс-служба компании.

"Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами. Компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договора и прочие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - сообщили в компании.

Напомним, в 2015 году МТС Украина объявила о договоре с британской компанией Vodafone, по которому МТС Украина полностью переходит на бренд Vodafone.

В ноябре этого года группа МТС официально объявила о продаже 100% "Vodafone Украина", . МТС подписала соглашение о продаже своего украинского телеком-бизнеса - 100% доли в Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина". Покупателем выступает компания Telco Solutions and Investments, подконтрольная азербайджанскому оператору Bakcell, который входит в международную группу компаний NEQSOL Holding.

Ранее "Страна" писала о том, что АМКУ разрешил азербайджанскому оператору купить у россиян "Vodafone Украина".

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