У выхода со станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве двое мужчин затеяли потасовку, в результате которой один ранил другого ножом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Работники полиции заметили конфликтующих мужчин. На их глазах один из них ударил ножом другого и бросился бежать. Правоохранители догнали его и вызвали следственно-оперативную группу, а также бригаду скорой помощи.

Пострадавший до прибытия врачей успел рассказать полиции, что у него возникла ссора с неизвестным, который затем ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож. Оружие направили на экспертное исследование.

Задержанный нападавший. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, ранее проблем с законом не имевший. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала, что в Ужгороде работник полиции получил ножевое ранение, пытаясь обезвредить агрессивного мужчину, напавшего на собственную мать.

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