Министерство цифровой трансформации запустило сайт, который позволит украинцам измерить скорость интернета и оставить комментарий. Это позволит создать специальную карту покрытия, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Для этого нам нужна качественная информация о реальном покрытии, которой до сих пор еще никогда не было в Украине. Наша задача - выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где вообще нет покрытия, как социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету. Для этого мы используем все имеющиеся источники - данные официальной статистики, информацию регулятора, профильных ассоциаций, технические данные", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте также можно рассказать, если ли у вас интернет и с какой скоростью он работает.

Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что через 3-5 лет украинцу будут пользоваться исключительно цифровыми услугами.

Ранее "Страна" сообщала, что министр Федоров обещает восстановление водительских прав одним кликом, после чего их пришлют по почте.