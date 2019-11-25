В Польше в Варминско-Мазурском университете города Ольштын от учебы отстранили студентку, которая записала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в одном поезде.

Об этом передает УНН со ссылкой на региональное издание Wprost.

В университете приняли такое решение после публикации видео, которое студентка разместила в интернете. На камеру она жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку в поезде, потому что заняла место рядом с ней.

Выражаясь в основном нецензурно, она сказала, что ее соседка заняла слишком много места в вагоне. "Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Достаточно того, что она была толстой, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала", - заявила она.

Также она сказала: "Эта женщина - глупая уборщица, поэтому иерархию надо соблюдать", - говорится в опубликованном сообщении.

В университете сообщили, после того как заявили о решении немедленно отстранить студентку, в прокуратуру также было направлено уведомление о возможном совершении преступления, и в университете начали дисциплинарное производство.

В вузе также добавили, что: "В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных".

Впоследствии, польская студентка объяснила свои действия тем, что она не подумала.

Как сообщала "Страна", появились подробности гибели в Польше двух украинских заробитчан. В 80 км от Варшавы, в хранилище для фруктов нашли мертвыми двух заробитчан из Тернопольской области. Тела 28-летнего Игоря и 46-летнего Иван, которые оказались дядей и племянником, лежали в холодильной камере на яблочной плантации, куда они приехали на работу два месяца назад.

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