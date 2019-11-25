В Харькове нашли сожженной машину вероятных подрывников, которые утром 25 ноября взорвали автомобиль Toyota Camry в центре города. Об этом пишет пресс-служба полиции Харьковской области.

"Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил "Opel Vectra" с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастны к совершению преступления лица скрылись с места происшествия. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

По данным СМИ, около машины полицейские нашли iPhone, газовый баллончик и зажигалку.

Видео: youtube.com

Напомним, что утром в Харькове возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль "Toyota Camry". В результате происшествия никто не пострадал, однако механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва.

После этого адвокат Андрей Гагун рассказал, что взорвалась его машина. Гагун считает, что произошедшее - покушение на него. По его словам, взрывчатку установили под его машину и она сработала, когда автомобиль двинулся с места. В результате происшествия адвокат получил незначительные порезы рук. Он также добавил, что уже получал угрозы из-за адвокатской деятельности. Гагун считает, что таким образом его хотели запугать.

При этом пострадавший ранее был сотрудником прокуратуры Харьковской области. По данным СМИ, Гагун приходится зятем бывшему первому заместителю прокурора Харьковской области Владимиру Суходубову.

Адвокаты нередко становятся мишенью для покушений. 22 августа возле СИЗО в Кропивницком неизвестные расстреляли одного защитника из автоматического оружия.