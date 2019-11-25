На время отсутствия главы правления ПриватБанка Петра Крумханзла, который попал в больницу с переутомлением, его обязанности будет исполнять его заместитель, финансовый директор Анна Самарина. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

В пресс-службе пояснили, что в ПриватБанке это стандартная практика: на время отпуска, командировки, больничного автоматически назначается и.о. каждого руководителя.

В банке добавили, что учреждение работает в обычном режиме. А также коротко рассказали, как себя чувствует глава правления.

"Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После нескольких дней отдыха и реабилитации вернется к работе", - пообещали в пресс-службе.

Напомним, первым о госпитализации Крумханзла сообщил народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Дубинский. Правда, нардеп заявил, что у банкира инфаркт. Однако в банке такой диагноз отрицают.

Как сообщала "Страна", наблюдательный совет ПриватБанка назначил председателем правления уроженца Чехии в январе 2018 года.